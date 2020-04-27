Прямой эфир
Сюжет:

Фальков пообещал не допустить сокращений в научных институтах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сокращений сотрудников в российских научных институтах на фоне пандемии коронавируса не произойдет. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 27 апреля.

Уволенных по вирусу считают: в регионах фиксируют рост безработицы
При этом официальная статистика не отражает всей картины, отмечают эксперты

«Нет, мы не должны допустить каких-либо сокращений в научных институтах. Это не планируется, этого точно не будет», — ответил он на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в апреле в Роструд начали поступать жалобы от граждан, которых в период нерабочих дней работодатели лишили зарплаты и даже должности. В ведомстве напомнили, что существуют категории граждан, которых увольнять по сокращению запрещено. Все случаи жалоб будут проверены.

В период действия закона о нерабочих днях расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением срочных трудовых договоров. Сокращение трудового времени также возможно только по соглашению сторон.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить масштабы распространения коронавирусной инфекции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
77% работодателей не будут увольнять сотрудников из-за самоизоляции
Глава Минобрнауки выразил надежду на старт учебного года 1 сентября

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020