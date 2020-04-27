В Приморье число заболевших COVID-19 достигло 302 человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае достигло 302 человек. За сутки выздоровели 33 пациента, скончались трое. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«Коронавирус в понедельник, 27 апреля, подтвердился еще у 24 жителей Приморья. С нарастающим итогом число заболевших COVID-19 в Приморском крае составляет 302 человека», ― говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения Приморского края подтвердили, что 11 человек от общего числа зараженных за минувшие 24 часа, ― это сотрудники скорой медицинской помощи Находки.

В субботу министр здравоохранения региона Анастасия Худченко сообщила, что коронавирус подтвержден у 11 сотрудников скорой помощи в Находке.

«Все сотрудники, которые находились в контакте с первыми заболевшими, на время эпидрасследования были помещены на карантин, а те, кто имел близкую с ОРВИ симптоматику, сразу госпитализированы. Все они прошли обязательный тест на наличие опасной коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве региона особо подчеркнули, что алгоритм оказания скорой медицинской помощи населению Находкинскинского городского округа в новых условиях в оперативном режиме был отработан.

По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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