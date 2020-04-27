Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки на 18 человек

Еще 18 больных, зараженных коронавирусом, выявили за сутки в Бурятии. Общее число инфицированных достигло 227, сообщает минздрав республики в понедельник, 27 апреля.

Уточняется, что 70 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы, два человека умерли.

По данным пресс-службы, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 143 больных, из них шесть детей, их состояние удовлетворительное. В отделении реанимации находятся два взрослых пациента в тяжелом состоянии, один больной — на ИВЛ.

Ранее, 26 апреля, глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что врачи городской больницы № 4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.

По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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