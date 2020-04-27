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В сервисе «Яндекс.Переводчик» появился якутский язык

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Якутский язык появился в сервисе «Яндекс.Переводчик». Это стало возможно при содействии Национальной библиотеки Якутии и помощи энтузиастов, которые собрали около 50 тыс. фраз на якутском и их переводы на русский. Якутский язык теперь можно переводить на 98 языков и обратно, сообщает ТАСС.

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По данным переписи населения 2010 года, якутским владеют более 450 тыс. человек.

«Теперь люди, которые говорят и пишут на якутском, могут использовать переводчик для чтения текстов на иностранном языке», — рассказали в «Яндексе».

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что цифровизация культурного наследия коренных народов Арктики имеет жизненно важное значение для сохранения культурной самобытности народов.

«Идея создать машинный перевод для якутского языка возникла еще в 2017 году. Последние полтора года на общественных началах ведется сбор двуязычных русско-якутских текстов, подготовка эталонных якутско-русских переводов для оценки качества перевода», — отметил научный сотрудник Национальной библиотеки Якутии, инициатор поддержки якутского языка в машинных переводчиках Алексей Иванов.

Событие произошло накануне Дня республики, который отмечается ежегодно 27 апреля.

Сервис доступен на сайте и в мобильном приложении.

В марте коллаборация ученых Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ при участии комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете города Москвы запустила проект, в котором с помощью технологий искусственного интеллекта создадут интерактивную базу древнеславянских текстов.

Она даст историкам и ученым-лингвистам инструмент для изучения всех современных национальных славянских языков, а также позволит лучше понять их наследие.

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