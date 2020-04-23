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«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Российская интернет-компания «Яндекс» заявила о запуске собственного мессенджера. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба компании.

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В «Яндексе» отметили, что мессенджер будет доступен и на компьютерах, и на мобильных устройствах на базе iOS и Android. Программа сможет отправлять текстовые сообщения, а также совершать аудио- и видеозвонки. В компании отметили, что от программ-конкурентов мессенджер будет отличаться уникальной функцией расшифровки текста.

«С помощью разработанной в «Яндексе» технологии распознавания речи SpeechKit голосовые сообщения на лету превращаются в текст, чтобы их можно было и послушать, и прочитать», — приводит сообщение разработчиков «Федеральное агентство новостей».

Новый мессенджер также будет встроен в экосистему «Яндекса». Для запуска программы на компьютере не нужно будет скачивать отдельный софт. Она по умолчанию встроена в «Яндекс. Браузер». Его можно будет открыть напрямую с главной страницы российского поисковика и даже не скачивать какие-либо специальные программы для его запуска, пишет «Ридус».

Таким образом, новый мессенджер может стать альтернативой Telegram — популярной программы, разработанной основателем соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым, которая официально запрещена в России.

14 апреля сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» представила в Республике Беларусь экспериментальный продукт — мессенджер VK Me с исчезающими сообщениями. Его уже можно скачать в App Store и Google Play страны.

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