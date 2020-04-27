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В Омске на уличных гонках автомобиль въехал в толпу людей

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Полиция разбирается с наездом автомобиля на людей, который произошел на нелегальных гонках в Омске.

Две девушки получили травмы, их доставили в больницу. Личность водителя иномарки выяснили — это 22-летний местный житель.

Он признал вину и сказал, что перепутал передачи. Гонки были организованы в период строгих ограничений. Собравшихся могут наказать за нарушение самоизоляции.

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