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Нижегородцы водят хороводы в лесу вместо самоизоляции

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Фото: РЕН ТВ
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В соцсетях появилось видео о массовом нарушении режима самоизоляции в Нижнем Новгороде.

Люди, игнорируя запрет, водят хороводы возле костра в Стригинском бору. На кадрах видно, как нижегородцы отдыхают на природе, развлекаются.

26 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказала, что пика заражения коронавирусом не произойдет, если не будет срыва на майские праздники. Попова подчеркнула, что срыв — это на сегодняшний момент самый большой риск. По ее словам, это приведет к откату на более ранний этап.

24 апреля глава Роспотребнадзора напомнила, что майские праздники не являются основанием для нарушения режима самоизоляции и в ближайшие дни нельзя нарушать действующие ограничительные требования.

По состоянию на 26 апреля в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели. В Нижегородской области, по последним данным, 1367 инфицированных и восемь человек умерли.

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