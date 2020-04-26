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Эксперт назвал возможные сроки конца пандемии в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Распространение в России заболевания, вызванного коронавирусом, может закончиться в середине июня. Об этом заявил заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин.

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Ученый напомнил, что эпидемия респираторного вирусного заболевания SARS, вызываемое коронавирусом SARS-CoV в 2002 году продолжалось 3,5 месяца. Кроме того,по его словам, ближневосточный респираторный коронавирусный синдром MERS также распространялся в течение 3,5 месяца.

«Есть какой-то определенный цикл этих заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май - три с половиной месяца. Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», — сказал Чучалин в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее лава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов заявил, что выход на плато по заболеваемости COVID-19 возможен к концу мая или чуть раньше.

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По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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