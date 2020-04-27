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Трампа возмутила статья о его распорядке дня

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Статья в New York Times о распорядке дня президента США, возмутила Дональда Трампа, сообщает «РИА Новости».

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«Я часто сижу в Овальном кабинете до поздней ночи, а вижу и читаю, что я в гневе поедаю гамбургеры и диетическую кока-колу в своей спальне», — добавил Трамп.

Издание утверждало, что Трамп мало времени проводит в Овальном кабинете, а постоянно читает вырезки из газет и смотрит телевизор в своей личной столовой или спальне. Президент, по утверждению газеты, любит спорить с журналистами на почти ежедневных брифингах, к которым он не готовится.

Трамп утверждает, что работает с утра до позднего вечера и уже несколько месяцев вообще не покидает Белый дом.

«И тут я читаю фейковую статью неудачников из New York Times о моем рабочем расписании и привычках в еде, которую написал третьесортный журналист, который ничего обо мне не знает», — возмутился американский лидер.

Глава Белого дома не упусти случая похвалиться. Он считает, что за три с половиной года президентства сделал больше, чем все президенты США.

В пятницу на портале Axios появилась информация, что президент США Дональд Трамп планирует сократить свое участие в ежедневных брифингах, посвященных борьбе с коронавирусной инфекцией. По информации издания, доверенные советники Трампа предупредили американского лидера, что частое появление на телеэкранах в связи с пандемией начало негативно влиять на его рейтинги.

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