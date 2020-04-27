Армейский приоритет: Андрей Воронцевич хочет остаться в ЦСКА

Форвард сборной России Андрей Воронцевич летом станет свободным агентом: игроком интересуются несколько клубов, но в приоритете для него — остаться в ЦСКА. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель 32-летнего баскетболиста Бурган Назиров. Высока вероятность, что ради сохранения места в ростере московской команды трехкратному чемпиону Евролиги придется пойти на понижение зарплаты. Сейчас он входит в топ-5 платежной ведомости клуба.

Трехлетний контракт вице-капитана ЦСКА, заключенный летом 2017 года, подходит к концу. Всего в армейском клубе Воронцевич провел уже 14 сезонов и является рекордсменом команды по количеству сыгранных матчей в Евролиге (274) и Единой лиге (262). Спортсмен готов и дальше защищать цвета красно-синих.

— Разговоры о продлении контракта велись еще в течение сезона, но, учитывая сложившуюся ситуацию, рынок замер, — пояснил «Известиям» агент игрока Бурган Назиров. — Сейчас все находятся в подвешенном состоянии, но в целом интерес к Андрею достаточно высокий. У нас есть несколько предложений от других клубов, но в приоритете — остаться в ЦСКА. Для него это практически родная команда, где Воронцевич сформировался как игрок и личность.

До пандемии коронавируса и приостановки сезона в Евролиге ЦСКА активно работал над формированием своего состава. В феврале контракт до 2022 года продлил разыгрывающий сборной Италии Даниэл Хэкетт, а в марте новое двухлетнее соглашение подписал и центровой сборной России Джоэл Боломбой. Таким образом, без контракта со столичным клубом на сезон-2020/21 пока остаются только Майк Джеймс, Дарран Хиллиард, Рон Бэйкер, Михаил Кулагин и Андрей Воронцевич.

— Деятельность команды, по сути, приостановлена. В неопределенной экономической ситуации нет возможности заключать контракты, — пояснили «Известиям» в пресс-службе клуба. — На данный момент окончательно не понятны ни нынешние, ни будущие потери, нет ясности с ценами на игроков. Предполагаем, что в целом уровень зарплат на европейском рынке будет подвержен серьезной корректировке. С возвращением в нормальный режим ЦСКА продолжит формирование состава на следующий сезон. О конкретных фамилиях, сроках и суммах сейчас говорить преждевременно.

В сезоне-2019/20 Воронцевич провел 20 матчей в Евролиге (три раза выходил в стартовой пятерке), в среднем набирая 3,6 очка и 3 подбора. В конце января он получил травму на разминке перед домашней игрой с «Валенсией» и уже не появлялся на паркете в феврале и марте. В Единой лиге – 2019/20 показатели баскетболиста были выше — 6,6 очка, 3,2 подбора и 1,8 передачи. Тем не менее очевидно, что последние несколько лет россиянин уже не является незаменимым игроком в системе главного тренера красно-синих Димитриса Итудиса. Поэтому в случае продления контракта ему придется пойти на финансовые уступки.

— Решения по новому контракту Воронцевича пока нет, — рассказал «Известиям» источник в армейском клубе. — Он входит в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА. Если ему предложат новое соглашение, то, исходя из множества факторов, оно будет менее выгодным, чем нынешнее.

В сборной России Андрей Воронцевич выступает с 2009 года — спортсмен принял участие в четырех Евробаскетах (лучший результат — бронза в 2011 году) и двух чемпионатах мира (7-е место в 2010-м и 12-е в 2019-м). На ЧМ-2019 в Китае Воронцевич стал лидером команды сразу по трем основным показателям: 12,8 очка в среднем за игру, 7 подборов и 18,4 балла за эффективность действий.