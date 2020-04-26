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Ставрополью выделили 2,7 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

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Ставропольскому краю из федерального центра выделили 2,7 млрд рублей на социальные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата правительства края.

Размер ежемесячного пособия на каждого ребенка составит 4921 рубль. Получить выплату смогут семьи, на каждого члена которых приходится не более 9550 рублей в месяц, пишет NewsTracker.

Прием документов стартует с 15 мая. Подать их можно будет до 31 декабря через МФЦ или орган соцзащиты по месту жительства.

Предполагается, что на выплаты смогут рассчитывать 55 тыс. семей, в которых воспитываются 75 тыс. детей в возрасте от трех до семи лет.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о совершении семьям с детьми ежемесячных выплат по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в период с апреля по июнь. Выплаты будут начисляться на каждого ребенка в возрасте до трех лет, являющегося гражданином РФ. Они не будут учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки.

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