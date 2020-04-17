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Госдума приняла законопроект о выплатах семьям с безработными

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который позволяет до конца этого года при назначении мер социальной поддержки семьям с безработными не учитывать их доход за прошлый период. Об этом сообщается на сайте парламентского телевидения 17 апреля.

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При установлении нуждаемости семьи либо одинокого гражданина в предоставлении соцподдержки будет рассчитываться среднедушевой доход семьи за период до дня обращения. В зависимости от вида выплат срок составляет от трех до 12 месяцев.

В пояснительной записке говорится, что сейчас в доходе семьи также учитывается доход гражданина, который на момент подачи заявления на выплату не работает. В этом случае учет дохода от работы за прошлый период не позволяет малоимущей семье на момент подачи заявления претендовать на получение господдержки.

Проект закона предлагает при начислении соцвыплат исключить из доходов семьи доходы ее безработных членов с прошлых работ. В правительстве считают, что реализация проекта поможет предоставлять господдержку более адресно.

Ранее в Госдуме заявляли, что законопроект затронет в том числе выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. После принятия закона их будут назначать исходя из доходов семьи на момент подачи заявления.

Президент России Владимир Путин объявил о выплате федерального пособия по безработице для пострадавших от пандемии коронавируса 8 апреля. Его размер составит 12 130 рублей. Деньги будут выплачивать ежемесячно в течение трех месяцев, с апреля по июнь. Семьям с несовершеннолетними детьми, в которых родитель потерял работу, положено дополнительно выплачивать по 3 тыс. рублей на каждого ребенка ежемесячно. В Москве региональная выплата составит 19,5 тыс. рублей.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил 15 апреля, что за неделю с 9 апреля более 180 тыс. россиян подали электронные заявления о признании их безработными. По его словам, число россиян, которые потеряли работу, с начала 2020 года выросло на 44 тыс. человек, до 735 тыс. В 2019 году на учете стояли 813 тыс. безработных.

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