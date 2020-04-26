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Дачные автобусы начали курсировать в Орле

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В Орле запустили три дачных маршрута общественного транспорта. В нынешней эпидемиологической ситуации перевозчикам поручено соблюдать все санитарные требования. Особое внимание — использованию водителями и пассажирами средств индивидуальной защиты. За соблюдением этих правил будут следить представители администрации города совместно с сотрудниками ГИБДД по Орловской области.

Автобусы до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно начали курсировать с 25 апреля. Речь идет о маршрутах №55 «Железнодорожный вокзал — Карачевские дачи», №61 «Ул. 1-я Посадская — озеро «Светлая жизнь», №65 «Ул. 1-я Посадская — дачи Гать», пишет InfoOrel.ru. По маршруту №61, самому востребованному из трех, будут ходить автобусы большей вместимости. Расписание движения автобусов остается без изменений.

Напомним, власти Липецка решили не открывать садоводческие маршруты до тех пор, пока не спадет эпидемия коронавируса. Для тех, кто пережидает пандемию на дачах, организуют выездную торговлю продуктами питания и лекарствами. Возрастной категории граждан необходимые товары доставят волонтеры. Решение было принято после консультаций главы города Евгении Уваркиной с председателями садоводческих товариществ.

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