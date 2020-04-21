Садоводческие маршруты в Липецке не откроют до окончания эпидемии

Власти Липецка решили не открывать садоводческие маршруты до тех пор, пока не спадет эпидемия коронавируса. Решение было принято после консультаций главы города Евгении Уваркиной с председателями садоводческих товариществ.

С 21 апреля в Липецке и других городах региона введен пропускной режим. Уваркина попросила продумать оптимальный вариант пропускной системы для тех, кто хочет уехать на дачу. Не исключено, что это будет пропуск на ограниченный временной период с учетом дороги и работ в саду. Если поездка будет на несколько дней, не исключено оформление краткосрочного пропуска на дорогу в одну сторону, а затем в другую.

Для тех, кто пережидает пандемию на дачах, организуют выездную торговлю продуктами питания и лекарствами. Машины могут приезжать на территорию садоводческих товариществ и дачных поселков с периодичностью 2-3 раза в неделю. Возрастной категории граждан продукты и лекарства доставят волонтеры, пишет GOROD48.

21 апреля сообщалось, что в Лебедяни Липецкой области ввели пропускной режим. Он будет действовать до 1 мая. В Лебедянском районе выявили 13 заболевших коронавирусом.