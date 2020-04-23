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Дачные маршруты заработают в Башкирии с 25 апреля

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В Башкирии с 25 апреля запустят общественный транспорт до садовых участков и дач. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании республиканского правительства.

Со следующей субботы все желающие могут добраться до своих дач не только на личном автомобиле, как это было ранее разрешено, но и на автобусах, пишет ИА «МедиаКорСеть».

Разрешение касается в том числе и граждан, которые находятся в зоне риска в период пандемии коронавируса. Речь идет о людях возраста 65+. Глава региона при этом уточнил, что никого в общественный транспорт без масок пускать не будут.

10 апреля сообщалось о том, что некоторые регионы решили ослабить карантинные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса. Так, уезжать на дачи и там соблюдать режим самоизоляции разрешили на Алтае, в Приморье и Архангельской области.

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