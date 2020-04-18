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Минздрав Башкирии осудил сбежавших из больницы медиков

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Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
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Медики, которые сбежали из Республиканской больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, поступили неэтично, заявил в субботу, 18 апреля, министр здравоохранения региона Максим Забелин.

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«Ряд граждан республики, к сожалению, это наши коллеги, покинули РКБ имени Куватова. В отношении них проводятся мероприятия по недопущению распространению новой коронавирусной инфекции. Они не совсем этично поступили в условиях карантина, в отношении этих лиц проводятся ряд ограничительных мероприятий», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщали, что из закрытой на карантин из-за пандемии коронавируса Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали семь человек, не дождавшись повторных результатов анализов на коронавирусную инфекцию.

После случившегося Кировский суд принудительно вернул шестерых из них. Все они утверждали, что их официально отпустили домой на домашнюю самоизоляцию.

По последним данным минздрава, в Башкирии зафиксировано 252 случая заражения вирусом, 54 из них — в РКБ.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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В России за минувшие сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большая их часть приходится на Москву (2 649), затем следует Подмосковье (428). Таким образом, по состоянию на 18 апреля количество зараженных в стране составило 36 793, из них 313 умерли, 3 057 вылечились.

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