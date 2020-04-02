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В Уфе провели первую онлайн-свадьбу

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Первая свадьба в режиме онлайн состоялась в Уфе 1 апреля. В режиме видеоконференции находились молодожены, все гости и ведущий. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает «Ридус».

Это была первая свадьба такого формата в столице Башкирии. Несмотря на онлайн-формат, праздник вышел традиционным — с застольем, тостами подарками и танцем молодоженов. В качестве призов гости получали макароны и туалетную бумагу.

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Кроме того, на торжестве звучали актуальные тосты: «Пока на карантине, с детишками не тяните!», «Держите мой подарок, сейчас переведу».

Видео со свадьбы было опубликовано на закрытой странице в Instagram. Известно, что его сняли уже после введения режима самоизоляции в регионе.

Как пишет сайт kp.ru, еще молодожены из Екатеринбурга задумали провести свадьбу онлайн. Жених и невеста, гости и все остальные участники свадьбы будут находиться у себя дома перед вэб-камерой. Будет всё как на привычном торжестве: выступят артисты, всех развлечет ведущий, прозвучат поздравления и традиционные крики «горько», тосты, будут вручены подарки и произойдет онлайн-регистрация в виртуальном загсе.

1 апреля онлайн-свадьба состоялась в загсе Северодвинска Архангельской области. Молодожены провели прямую трансляцию торжественной церемонии в Instagram.

Ранее Минюст России предложил отложить заключение и расторжение браков по всей стране до 1 июня из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомству организовать дистанционную регистрацию браков и других событий в загсах.

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