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Операторы оценили потери из-за снижения числа звонков в роуминге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пандемия коронавирусной инфекции грозит значительным снижением доходов операторов от роуминга в весенне-летний период. Об этом свидетельствуют данные аналитических исследований, оказавшиеся в распоряжении «Известий».

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По подсчетам аналитика «Ренессанс Капитала» Александра Венграновича, операторы «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) в этом году потеряют из-за роуминга около 10 млрд рублей, что составляет около 1% от выручки всего телекоммуникационного рынка России за год.

Аналитик «Финама» Леонид Делицын рассчитал, что роуминг занимает 3–5% от всей выручки операторов, то есть около 16 млрд за пять месяцев весенне-летнего сезона (с апреля по август).

Резкий спад потребления услуг связи в международном роуминге наблюдается во всем мире. Эта тенденция, по словам аналитиков, стала заметной еще до пандемии, так как абоненты, находясь за рубежом, всё чаще переходят на альтернативные условия связи, например, на IP-телефонию. К тому же сейчас сложно предсказать, на какой срок будут действовать ограничения для туризма и как долго доля выручки от услуг международного роуминга будет сокращаться.

Как рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, восполнить расходы от роуминга операторам будет тяжело. Чтобы возместить эти средства, операторы будут предлагать своим клиентам более дорогие тарифы с увеличенным объемом услуг и вводить платные опции.

Аналитик предположил, что операторы могут рассчитывать на помощь государства, ведь они вошли в список системообразующих компаний, которым может быть оказана поддержка.

Управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев также указал, что хотя компании не получат выручки, но и не понесут расходов, которые могли бы оказаться даже выше действующих рублевых тарифов с учетом изменения обменного курса.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 27 апреля.

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