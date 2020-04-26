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Кудрин предложил оказать продовольственную помощь бедным слоям населения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил с предложением оказывать продовольственную помощь наиболее бедным слоям населения. Об этом он заявил в воскресенье, 26 апреля.

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«Конечно, нужно балансировать с возможностями, но сейчас нам нужно бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства», — сказал чиновник в интервью на телеканале «Россия 1».

По его словам, кризис приведет к падению уровня жизни в стране. Кудрин добавил, что власти должны ставить на первое место потребности населения и только затем — различных предприятий и организаций.

Ранее, 25 апреля, помощник президента Максим Орешкин назвал ситуацию в современном мире худшим кризисом со времен Второй мировой войны. Он указал на растущую безработицу в разных странах мира и серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени. Орешкин заявил, что безработица и уровень доходов населения должны быть приоритетом для рассмотрения органами власти на сегодняшний момент.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 — выздоровели.

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