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В России выявили 6361 новый случай заражения коронавирусом

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За прошедшие сутки в России зарегистрирован 6361 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 6361 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2920 (45,9%)», — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев заболевания было зарегистрировано в Москве — 2971, Подмосковье — 576, Нижегородской области — 153. Прирост по Санкт-Петербургу составил 151 случай за сутки, по Мурманской области — 105 случаев, по Дагестану — 103.

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