Российские регионы продлили режим самоизоляции из-за коронавируса
Российские регионы продлили режим самоизоляции из-за коронавируса. В большинстве субъектов меры действуют до конца месяца.
Запрещены массовые мероприятия, не работают многие организации. В некоторых регионах введен пропускной режим.
Российские регионы продлили режим самоизоляции из-за коронавируса. В большинстве субъектов меры действуют до конца месяца.
Запрещены массовые мероприятия, не работают многие организации. В некоторых регионах введен пропускной режим.