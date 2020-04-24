Новые корпуса в Коммунарке откроются 7 мая

В Коммунарке 7 мая откроются новые корпуса. На территории больницы идёт строительство временных блоков. В них будут долечивать больных коронавирусом. Новые корпуса смогут принять 490 пациентов. Благодаря этому, мощность медучреждения увеличится более чем в 1,5 раза.