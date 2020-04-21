В Москве открыли клинику для детей с коронавирусом

В столице открыли стационар специально для детей с COVID-19. Клинику развернули на базе ФГАУ «НМИЦ здоровья детей». Приtмное отделение разделено на две изолированные части, плановых пациентов принимают в другом корпусе. Для детей с COVID-19 подготовлено 15 палат, вход в них со двора. Больница обеспечена аппаратами ИВЛ, КТ и МРТ. В ультрасовременной реанимации есть кювезы для самых маленьких.