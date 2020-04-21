Медцентр в Одинцово сдадут досрочно

Многопрофильный медицинский центр Минобороны России в подмосковном Одинцово сдадут досрочно до конца этой недели. Сейчас в здании заканчивают монтаж медицинского оборудования, чистовую отделку и благоустраивают территорию. Работы одновременно ведутся в 15 регионах в круглосуточном режиме, люди работают в три смены. На объектах задействовано 11 тыс. человек. Шесть госпиталей скоро получат медицинскую технику. Первый медцентр в Нижнем Новгороде сдали также раньше срока — 17 апреля.