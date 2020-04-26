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За сутки в России умерли 66 пациентов с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 66 человек, общее число скончавшихся за весь период эпидемии составило 747. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с этой инфекцией в воскресенье, 26 апреля.

За сутки в стране выздоровели 517 человек.

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Накануне число погибших от этой инфекции составляло 681.

За весь период зарегистрировали 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.

За последние сутки подтвердился 6361 новый случай заражения в 83 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.

Всего на сегодняшний день в 85 субъектах России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса.

Ранее в воскресенье психолог из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН заявила, что нежелание некоторых людей носить медицинские маски во время пандемии может быть попыткой убедить себя в том, что ситуация намного безопаснее, чем в реальности. Специалист отметила, что отрицание — это один из «самых распространенных стресс-копингов» в ответ на тревогу.

По словам психолога, наиболее «удачливые» граждане после окончания пандемии будут считать, что произошедшее просто было массовым помешательством

По данным оперштаба на 25 апреля, в России было зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса, 6250 человек выздоровели.

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