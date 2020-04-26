МЧС рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Покидать место самоизоляции можно исключительно в ситуации опасности для жизни или здоровья, например, при пожаре, сообщили в МЧС России. Рекомендации спасателей опубликованы на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и др.)», - говорится в документе.

Спасатели рекомендовали гражданам договориться с родственниками, волонтерами или соседями об обеспечении продуктами и выносе мусора, а также напомнили о запрете покидать помещения и иметь «личные контакты с лицами, осуществляющими доставку».

Кроме того, специалисты МЧС напомнили о необходимости сообщать о статусе «изолированного» в случае вызова сотрудников спецслужб или медработников, пишет «Газета.Ру».

15 апреля в МЧС России рассказали о том, что регулярная влажная уборка и дезинфекция домашних помещений снижает риск заражения коронавирусом во время самоизоляции. В ведомстве рекомендуют проводить уборку дома средствами с дезинфицирующим эффектом, а также регулярно проветривать жилье.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры приняли и в остальных регионах страны.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

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