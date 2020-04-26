Прямой эфир
Сюжет:

МЧС рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Покидать место самоизоляции можно исключительно в ситуации опасности для жизни или здоровья, например, при пожаре, сообщили в МЧС России. Рекомендации спасателей опубликованы на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Час плато: когда число заболевших COVID-19 в России стабилизируется
Пик будет пройден уже после майских праздников, считают врачи и ученые

«Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и др.)», - говорится в документе.

Спасатели рекомендовали гражданам договориться с родственниками, волонтерами или соседями об обеспечении продуктами и выносе мусора, а также напомнили о запрете покидать помещения и иметь «личные контакты с лицами, осуществляющими доставку».

Кроме того, специалисты МЧС напомнили о необходимости сообщать о статусе «изолированного» в случае вызова сотрудников спецслужб или медработников, пишет «Газета.Ру».

15 апреля в МЧС России рассказали о том, что регулярная влажная уборка и дезинфекция домашних помещений снижает риск заражения коронавирусом во время самоизоляции. В ведомстве рекомендуют проводить уборку дома средствами с дезинфицирующим эффектом, а также регулярно проветривать жилье.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры приняли и в остальных регионах страны.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ракова объяснила ужесточение режима самоизоляции в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020