Приюты в США обеспокоены возможным возвращением питомцев назад после карантина

Высокий спрос на домашних питомцев принес в США коронавирус, однако владельцы приютов опасаются, что многие животные вновь окажутся на улице после окончания пандемии. Об этом «РИА Новости» рассказали представители благотворительных организаций.

По информации директора благотворительного приюта в Вашингтоне City Dogs Rescue & City Kitties Rescue Патрисии Кеннеди, с конца марта и по настоящее время наблюдается стремительный рост обращений и числа забранных из приюта животных.

«В общем объеме количество забираемых из приюта животных увеличились на 45% и, если бы мы могли привезти больше животных, цифры были бы еще выше», — прокомментировала ситуацию Кеннеди.

Аналогичную ситуацию агентству описали в крупной и одной из старейших в США благотворительной организации, борющейся против жестокости в отношении животных, American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, ASPCA).

Как заявили в организации, число животных, которые находят временный приют через отделения ASPCA в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, выросло на 70% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Почти 250 животных, спасенных обществом в этих городах, сейчас находятся во временном патронаже.

«Начиная с 15 марта, только в Нью-Йорке онлайн-заявки на то, чтобы временно приютить животных, подали почти 600 человек, что почти на 200% больше, чем обычно в такой период», — сказал представитель организации.

Однако, по словам Кеннеди, это ситуация может резко измениться, когда еще более ухудшится экономическое положение.

«Мы обеспокоены, что много собак и котов окажутся на улице из-за потери их хозяевами работы и закрытия бизнесов», — заявила она. По ее словам, она и ее коллеги с сожалением понимают, что ажиотажный спрос на животных имеет временный характер.

«Мы были бы рады, если бы эта тенденция продолжалась, но мы понимаем, что это не будет так, как только возобновится нормальная жизнь», — говорит директор питомника.

Люди, которые взяли животных чтобы иметь возможность выходить из дома, после возвращения к обычной жизни, когда вернуться на работу, к поездкам, могут столкнуться с тем, что забота о питомце — это проблема, подчеркнула Кеннеди.

