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Психолог объяснила нежелание людей носить медицинские маски

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Нежелание некоторых людей носить медицинские маски во время пандемии может быть попыткой убедить себя в том, что ситуация гораздо безопаснее, чем на самом деле. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

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По ее словам, отрицание является одним из «самых распространенных стресс-копингов» в ответ на чувство тревоги.

«Наиболее «удачливые» люди и после окончания пандемии будут считать, что ничего объективного не случилось и все это было массовым помешательством», – цитирует психолога «РИА Новости».

Специалист добавила, что такие люди, с одной стороны, не решают проблему с собственной тревогой и с другой, могут осложнять эпидемиологическую обстановку.

Кроме того, еще одной причиной отрицания опасности, по словам Юсуповой, может быть недоверие к официальным источникам информации.

Она добавила, что такая ситуация характерна не только для России. Например, во Франции, где «сложно было убедить людей сидеть по домам, и сейчас статистика по заболеваемости там выше, чем в Германии, где люди достаточно быстро последовали официальным рекомендациям».

Ранее Юсупова, рассказала, что невозможность предсказать, сколько еще продлится пандемия коронавируса и как долго нужно будет находиться в самоизоляции, может действовать на человека угнетающе и вызывать тревогу. Она посоветовала сосредоточиться на задачах конкретного дня и не думать о конце пандемии.

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