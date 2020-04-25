Прямой эфир
Сюжет:

Психолог призвала сконцентрироваться на работе и не думать о конце пандемии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Невозможность предсказать, сколько еще продлится пандемия коронавируса и как долго нужно будет находиться в самоизоляции, может действовать на человека угнетающе и вызывать тревогу. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

Дивный новый мир: какой будет наша жизнь после COVID-19
Спецпроект «Известий» об изменениях после окончания пандемии

По ее словам, чтобы этого не произошло, стоит взять пример с космонавтов и концентрироваться на задачах конкретного дня. Кроме того, психолог советует снизить просмотр соцсетей и видео тревожного содержания.

«Неопределенность — это субъективно воспринимаемый стресс. И чтобы снизить его воздействие, нужно отнестись к текущей ситуации иначе. Концентрироваться на задачах конкретного дня, конкретной недели», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Психолог добавила, что неопределенность является мощным стресс-фактором и может вызывать тревогу. Она объяснила, что при стрессе у человека вырабатывается гормон кортизол, провоцирующий три типа реакции: «бей», «беги», «замри». Во время самоизоляции стресс может спровоцировать реакцию в форме «замирания». В этом случае время будет уходить впустую, а дни окажутся непродуктивными.

Ранее психиатр, депутат Госдумы Борис Менделевич высказал мнение, что россияне столкнутся со стрессом после отмены всех ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. По его словам, людям придется «научиться заново жить не в домашних условиях».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученый рассказал о самой главной психологической проблеме самоизоляции
Психолог рассказал, как справиться с одиночеством на самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020