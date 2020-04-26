Прямой эфир
Сюжет:

Футболист «Эвертона» Кин нарушил карантин и устроил дома вечеринку

0
Фото: TASS/Zuma/Lisa Guglielmi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Игрока английского футбольного клуба «Эвертон» Мойзе Кина уличили в нарушении режима самоизоляции, сообщает в воскресенье, 26 апреля, Daily Mirror.

Форвард опубликовал в социальных сетях видео с домашней вечеринки, на которой он был окружен компанией танцующих девушек. Видеоролик футболист подписал как «карантинная очистка».

Руководство клуба заявило, что после случившегося футболиста ждут дисциплинарные санкции.

Кин перешел в «Эвертон» летом 2019 года из туринского «Ювентуса» и сыграл за команду в нынешнем сезоне 26 матчей, в которых забил один мяч.

19 апреля сообщалось, что бразильские полузащитники ФК «Краснодар» Вандерсон и Кайо Панталеан вместе с друзьями устроили алкогольную вечеринку на карантине во время пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заразившегося коронавирусом футболиста «Монпелье» вывели из искусственной комы
Экс-футболист сборной Англии Норман Хантер умер после заражения COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020