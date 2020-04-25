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В РФ предложили лицам без гражданства выдавать временные удостоверения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Кабмин внес в Госдуму законопроект, который предлагает выдавать лицам без гражданства, находящимся на территории России, временные удостоверения личности.

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На данный момент законодательством России документ, удостоверяющий личность лица без гражданства после установления его личности, не предусмотрен. Согласно предложенному законопроекту, после установления личности подобных лиц предлагается выдавать временное удостоверение, действующее в РФ, пишет «РИА Новости».

После получения временного удостоверения личности лица без гражданства смогут встать на учет по месту жительства через семь дней с момента получения удостоверения. В документе также отмечается, что лица без гражданства смогут трудиться без оформления разрешительных документов. Само удостоверение предлагается продлевать ежегодно.

Законопроект также включает положения, уточняющие основания для прекращения содержания части лиц в спецучреждении, выдворению за пределы РФ, предоставления убежища и признания беженцами.

24 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, подписал закон об упрощении получения гражданства РФ. 17 апреля закон был одобрен Советом Федерации.

Закон отменяет требование отказаться от иностранного гражданства, перед тем как получить российское.

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