В РФ предложили лицам без гражданства выдавать временные удостоверения

Кабмин внес в Госдуму законопроект, который предлагает выдавать лицам без гражданства, находящимся на территории России, временные удостоверения личности.

На данный момент законодательством России документ, удостоверяющий личность лица без гражданства после установления его личности, не предусмотрен. Согласно предложенному законопроекту, после установления личности подобных лиц предлагается выдавать временное удостоверение, действующее в РФ, пишет «РИА Новости».

После получения временного удостоверения личности лица без гражданства смогут встать на учет по месту жительства через семь дней с момента получения удостоверения. В документе также отмечается, что лица без гражданства смогут трудиться без оформления разрешительных документов. Само удостоверение предлагается продлевать ежегодно.

Законопроект также включает положения, уточняющие основания для прекращения содержания части лиц в спецучреждении, выдворению за пределы РФ, предоставления убежища и признания беженцами.

24 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, подписал закон об упрощении получения гражданства РФ. 17 апреля закон был одобрен Советом Федерации.

Закон отменяет требование отказаться от иностранного гражданства, перед тем как получить российское.