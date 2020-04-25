Орешкин заявил о достаточных ресурсах России для выхода из кризиса

Россия обладает ресурсами для максимально быстрого восстановления из текущего экономического кризиса. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

«У России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса было максимально быстрым», — сказал Орешкин.

По его мнению, российская экономика оказалась подготовленной к этой ситуации, поэтому есть ресурсы, которые позволяют купировать часть проблем. Однако помощник президента указал на то, что глубина мирового кризиса настолько сильная, что не позволяет говорить о стабильности.

Ранее 25 апреля Орешкин назвал ситуацию в современном мире худшим кризисом со времен Второй мировой войны. Он указал на растущую безработицу в разных странах мира и серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени. Помощник президента заявил, что безработица и уровень доходов населения должны быть приоритетом для рассмотрения органами власти на сегодняшний момент.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

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