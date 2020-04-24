Кудрин опроверг риски высокой инфляции в России

Рисков высокой инфляции практически нет, а меры, которые предпринимает Центробанк по смягчению денежно-кредитной политики, вполне оправданы. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Можно ожидать инфляцию 4% (-+2). Падение ВВП будет не менее 6%», — написал Кудрин в Twitter.

Он также отметил, что падение ВВП до 6% — это наиболее оптимистичный сценарий, наиболее вероятно — до 8%.

Ранее в этот же день глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в середине этого года месячная инфляция в аннуализированном выражении начнет снижаться, а годовая — всё еще продолжит расти.

По ее словам, дезинфляционное влияние слабого спроса уже в этом году компенсирует эффект временных проинфляционных факторов, ослабления рубля и наблюдавшегося повышенного спроса на отдельные группы товаров.

Глава ЦБ пояснила, что регулятор учитывает устойчивое и продолжительное влияние спросовых ограничений на инфляцию.

Ранее в пятницу ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. Таким образом она достигла исторического минимума 2013 года.

Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф заявлял 21 апреля, что на текущий момент Россия вышла на уровень инфляции 4,2%, но, скорее всего, до конца года она будет ниже 3%.