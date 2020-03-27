Прямой эфир

ФАС спрогнозировала подорожание бензина темпами ниже инфляции

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бензин в России в этом году будет дорожать темпами ниже инфляции. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в пятницу, 27 марта.

«При инфляции в 1% с 1 января этого года бензин и нефтепродукты в среднем выросли на 0,2%, то есть рост ниже инфляции, безусловно, будет обеспечен российским правительством в этом году», — приводит слова Артемьева «РИА Новости».

По второму кругу: стал ли обвал рынков предвестником нового кризиса
Не только Россия, но и весь мир лучше защищены от повторения 2008 года

Также глава ФАС заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов в России.

Ранее, 17 марта, президент России Владимир Путин удивился росту цен на бензин за год на 10,44% на фоне падения стоимости нефти почти вдвое и призвал контролировать вопрос. На следующий день в ФАС заявили, что предпосылок для роста цен на топливо в России нет.

24 марта Минэнерго сообщало, что стоимость бензина Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива на автозаправках с начала года повысилась примерно на 0,2%, что в 4,5 раза меньше нынешнего уровня инфляции, составляющей 0,9%.

Отмечалось, что на автозаправки при этом поставляется на 1,8% больше бензина по сравнению с прошлым годом.

Минэнерго мониторит ситуацию на топливном рынке, чтобы не допустить профицита или дефицита бензина.

25 марта Генпрокуратура России поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.

По данным «Росстата», с 17 по 23 марта зафиксирован рост потребительских цен на 0,3%, а на протяжении последних трех недель рост отмечался на уровне 0,1%. С начала года инфляция ускорилась до 1,3%, с начала месяца — до 0,5%.

По состоянию на 23 марта с учетом среднесуточных данных за прошлый и текущий годы, инфляция в России в годовом выражении установилась на уровне 2,5%. Цены на бензин не изменились, а стоимость дизельного топлива упала на 0,1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020