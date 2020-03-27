ФАС спрогнозировала подорожание бензина темпами ниже инфляции

Бензин в России в этом году будет дорожать темпами ниже инфляции. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в пятницу, 27 марта.

«При инфляции в 1% с 1 января этого года бензин и нефтепродукты в среднем выросли на 0,2%, то есть рост ниже инфляции, безусловно, будет обеспечен российским правительством в этом году», — приводит слова Артемьева «РИА Новости».

Также глава ФАС заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов в России.

Ранее, 17 марта, президент России Владимир Путин удивился росту цен на бензин за год на 10,44% на фоне падения стоимости нефти почти вдвое и призвал контролировать вопрос. На следующий день в ФАС заявили, что предпосылок для роста цен на топливо в России нет.

24 марта Минэнерго сообщало, что стоимость бензина Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива на автозаправках с начала года повысилась примерно на 0,2%, что в 4,5 раза меньше нынешнего уровня инфляции, составляющей 0,9%.

Отмечалось, что на автозаправки при этом поставляется на 1,8% больше бензина по сравнению с прошлым годом.

Минэнерго мониторит ситуацию на топливном рынке, чтобы не допустить профицита или дефицита бензина.

25 марта Генпрокуратура России поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.

По данным «Росстата», с 17 по 23 марта зафиксирован рост потребительских цен на 0,3%, а на протяжении последних трех недель рост отмечался на уровне 0,1%. С начала года инфляция ускорилась до 1,3%, с начала месяца — до 0,5%.

По состоянию на 23 марта с учетом среднесуточных данных за прошлый и текущий годы, инфляция в России в годовом выражении установилась на уровне 2,5%. Цены на бензин не изменились, а стоимость дизельного топлива упала на 0,1%.