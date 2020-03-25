Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится на сайте надзорного органа в среду, 25 марта.

Генпрокуратура напомнила о ведении мониторинга ситуации, связанной с удорожанием бензина и дизельного топлива. «Одновременно при наличии оснований будут реализованы прокурорские проверки, направленные на выявление нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора», — отметили в ведомстве.

По результатам прокурорских проверок будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер реагирования по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.

17 марта президент России Владимир Путин выразил удивление из-за того, что цена бензина за год выросла на 10,44% на фоне падения цен на нефть почти вдвое. Он призвал контролировать данный вопрос.

На следующий день в ФАС заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на топливо в России.