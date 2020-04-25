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Машины заразившихся коронавирусом депутатов отправят на дезинфекцию

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Автомобили депутатов Госдумы изымают из использования и направляют на полную дезинфекцию, если в машине ездил человек, у которого диагностировали COVID-19. Об этом рассказала «РИА Новости» пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

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«По правилам Роспотребнадзора автомобили отстраняют от использования и делают полную дезинфекцию», — сказала она.

Ранее 25 апреля депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом. Он отметил, что в настоящее время находится в больнице. По словам депутата, он заразился инфекцией от своего водителя. Всех контактировавших с ним лиц отправили на карантин.

В этот же день стало известно о госпитализации первого зампредседателя комитета по международным делам Дмитрия Новикова с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

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