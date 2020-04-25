Депутата Госдумы Новикова госпитализировали с подозрением на COVID-19

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков доставлен в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник во фракции.

«Новикова на Скорой вчера увезли в больницу. У него подозрение на COVID-19», — рассказал собеседник агентства.

Ранее 25 апреля депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом. Он отметил, что в настоящее время находится в больнице. По словам депутата, он заразился инфекцией от своего водителя.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 25 апреля в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 пациентов выздоровели.

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