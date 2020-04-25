Корабль «Прогресс МС-14» с грузами для МКС доставлен на орбиту

Ракетa-носитель «Союз-2.1a», стартовавшая в субботу, 25 апреля, с космодромa Байконур, вывелa на околоземную орбиту корабль «Прогресс MC-14» c грузами для Международной космической станции (МКС). Трансляция запускa велась на сайтe «Роскосмоса».

Старт ракеты-носителя был осуществлен в 4:51 мск с 31-й площадки Байконура. Корабль «Прогресс MC-14» отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1a» в 5:00 мск и вышел на околоземную орбиту.

Стыковка корабля с модулем «Звезда» российского сегмента МКС планируется в 8:12 мск.

Корабль «Прогресс МС-14» должен доставить на МКС 2,5 т грузов, в том числе 1,35 т в грузовом отсеке: контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности для экипажа, оборудование для бортовых систем МКС, аппаратуру для проведения экспериментов. Также кораблю предстоит привезти 650 кг топлива для дозаправки станции, 46 кг кислорода и 420 л питьевой воды.

Кроме того, на борту «Прогресса МС-14» находится символика к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и электронный носитель с фамилиями ее участников — своеобразный «Бессмертный полк».

Ранее, 23 апреля, сообщалось, что экипаж российского пилотируемого корабля «Союз МС-18», который должен отправиться в апреле 2021 года на МКС, будет утвержден в мае текущего года.