Экипаж космического корабля «Союз МС-18» будет утвержден в мае

Экипаж российского пилотируемого корабля «Союз МС-18», который должен отправиться в апреле 2021 года на Международную космическую станцию (МКС), будет утвержден в мае текущего года. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в настоящий момент в экипаж входят командир Сергей Рыжиков, сам Кудь-Сверчков в качестве бортинженера и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Кудь-Сверчков также добавил, что пока нет официальной информации, кто полетит осенью 2020 года. По его словам, это может стать известно в течение месяца.

Сейчас на борту МКС находится экипаж 63-й длительной экспедиции в составе космонавтов «Роскосмоса» Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди. Они отправились к МКС 9 апреля.

В 2011 году NASA прекратило собственные пилотируемые полеты после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования. Американцев на МКС доставляли российские корабли «Союз». 18 апреля сообщалось, что первый за долгое время пилотируемый запуск космического корабля США к МКС запланирован на 27 мая.