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«Роскосмос» снизил стоимость запусков российских ракет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/КЦ «Южный»/Роскосмос
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что организация снизила стоимость запусков российских ракет на 39%.

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«Мы уже ушли примерно на 30, на 39 даже процентов по стоимости для того, чтобы получить возможность в условиях санкций тем не менее проявить максимальную эффективность и сохранить своих клиентов», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в воскресенье, 19 апреля.

Он подчеркнул, что стратегия «Роскосмоса» сводится к борьбе за эффективность и надежность. Причем в нее входят борьба с издержками и непроизводственными расходами, а также избавление отрасли от избыточного управленческого персонала.

«Такой «технологический фитнес» позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества на рынке пусковых услуг и всей космической деятельности», — цитирует Рогозина сайт kp.ru.

Однако «Роскосмос» так или иначе понесет убытки, если британские спутники OneWeb не будут запущены на ракетах «Союз», так как часть ракет под эту программу уже на космодромах. В то же время, отметил Рогозин, основную сумму по контракту организация уже получила.

Сейчас госкорпорация ведет переговоры с французской компанией Arianespace, являющейся заказчиком российских пусков в интересах OneWeb.

Британская OneWeb объявила о банкротстве и запуске процесса реорганизации 27 марта. Компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, но из-за ухудшения экономической ситуации в мире на фоне пандемии коронавируса они провалились.

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