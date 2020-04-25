Минобороны опубликовало уникальные снимки встречи на Эльбе в 1945 году

Уникальные архивные документы и фотографии встречи с союзниками по антигитлеровской коалиции на реке Эльба в 1945 году опубликовало на своем сайте Министерство обороны.

В проекте «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы» представлены фотографии из семейных архивов известных советских полководцев Ивана Конева, Алексея Жадова, Глеба Бакланова и Александра Родимцева.

На снимках запечатлены дружеские встречи и праздничные мероприятия, которые проходили в апреле и мае 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден. В них располагались штабы 1-го Украинского фронта и американской 12-й группы армий.

В проекте также представлен отрывок беседы маршала Конева и писателя Константина Симонова и воспоминания советского полководца о встрече с командующим 12-й группой армий Омаром Брэдли.

13 апреля в канун 75-летней годовщины освобождения Вены Минобороны России на своем сайте в мультимедийном разделе «Венский вальс Победы» разместило архивные документы. Как отмечает российское военное ведомство, в этом разделе показаны не публиковавшиеся ранее боевые донесения, наградные листы, приказы Верховного Главнокомандующего, воспоминания участников и фотодокументы.