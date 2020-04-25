Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.

По его словам, еще есть время для принятия решения по продлению режима, который еще фактически неделю будет действовать на территории России.

«Поэтому неделя еще впереди есть», — заключил пресс-секретарь.

В Москве и регионах в настоящее время действует режим самоизоляции, введенный властями 29 марта. Люди могут покидать свои дома только в случае обращения за помощью медиков, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Ранее в пятницу на совещании с вирусологами и эпидемиологами вице-премьер Татьяна Голикова заявила об усталости россиян от карантинных мер, и что надо оценить возможность их ослабления. Однако она попросила граждан еще «чуть-чуть потерпеть», и страна выйдет из ситуации, в которой оказалась из-за COVID-19.

На том же совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что о возврате к нормальной жизни можно говорить после прохождения третьего инкубационного периода этого вируса, но сейчас Россия прошла только два из них.

Попова добавила, что российские власти могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактирования людей, если они не будут соблюдать те, которые уже введены.

За прошедшие сутки медики выявили 5849 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. Среди них 2957 человек — в Москве. Общее число заразившихся в стране достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли — 615.

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