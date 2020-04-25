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Грета Тунберг рассказала о реализации своей мечты благодаря COVID-19

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Фото: TASS/Zuma
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Экоактивистка Грета Тунберг рассказала, что очень рада глобальному экономическому кризису, возникшему в результате пандемии коронавируса, так как благодаря кризису реализовалась ее мечта: снизились выбросы углерода в атмосферу. Такое заявление она сделала накануне Дня Земли, пишет газета The New York Post.

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Шведскую школьницу поддержали и другие «экозвезды», такие, например, как актер Хоакин Феникс.

Однако 17-летняя Тунберг предостерегла своих единомышленников от излишнего оптимизма в отношении паузы в загрязнении углеродом, потому что так называемый климатический кризис «не замедляется».

24 марта Грета рассказала, что обнаружила у себя симптомы коронавируса. Об этом она написала в своем профиле в Instagram. В связи с этим девушка призвала всех оставаться дома, чтобы воспрепятствовать распространению заболевания в мире.

По информации международного статистического бюро Worldometer, на 24 апреля с начала пандемии в мире зарегистрировано более 2,7 млн заболевших коронавирусом. Умерло свыше 194 тыс. человек.

В начале апреля эксперты агентства Bloomberg оценили потери мировой экономики от коронавируса более чем в $5 трлн в течение двух лет.

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