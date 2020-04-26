В названии нового романа Дениса Драгунского «Богач и его актер» сквозит что-то сказочное. Ему вполне подошел бы жанровый подзаголовок «Сказка о потерянном времени». Критик Лидия Маслова с детства неравнодушна к волшебным историям — и вынесла вердикт о книге недели, специально для «Известий».

Денис Драгунский

Богач и его актер

Москва: Издательство АСТ. Редакция Елены Шубиной, 2020. — 443 с.

«Потерянное», впрочем, тут надо понимать в самом широком смысле слова: любая жизнь — не что иное, как процесс траты, постепенной потери отпущенного тебе кредита времени. В итоге даже самой успешной биографии трудно отделаться от воспоминаний о моментах, когда временем можно было бы распорядиться и получше. В романе переплетаются растянувшиеся на несколько десятилетий ХХ века жизненные пути двух джентльменов. Один из них — всего лишь актер, другой — всемогущий миллиардер :

Автор цитаты «Они же знали, что за человек Якобсен, знали, что у меня неисчислимые возможности, ну, в сравнении с их масштабами. Огромный денежный ресурс. Что я в крайнем случае могу их всех скупить и переименовать. Моим именем пугали бизнес в Европе. Говорили: «Как Якобсен захочет, так и будет»

В имени «Ханс Якобсен» с первых же страниц, посвященных детским годам, чудится что-то андерсеновское, обещающее сказочные повороты судьбы. Не только в смысле баснословного богатства (заслуженного рачительным приумножением семейного капитала, предприимчивостью и трудолюбием), но и в смысле тех коварных ловушек, которые жестокий и насмешливый рок расставляет на самом ослепительном жизненном маршруте.

Не реализовавший свои манипуляторские наклонности в юности, когда пришлось отказаться от мечты сначала стать военным (чтобы командовать) или священником (чтобы уловлять человеческие души), богач берет блистательный реванш в конце жизни . Он заказывает байопик о себе «В последний раз» знаменитому итальянскому режиссеру Россиньоли (залейте в один флакон Росселини, Феллини и Висконти — и получите приблизительное представление о его калибре).

Книга Макс фон Сюдов (справа) в фильме Ингмара Бергмана «Седьмая печать» Фото: kinopoisk.ru

По описанию это монументальное кинополотно не вызывает острого желания его посмотреть, поскольку оно не про интересную насыщенную жизнь, а про куда менее увлекательное с ней прощание. Это фильм «не о самом себе, не о своей длинной жизни, на это не хватило бы никакого сериала, а о том, как он прощается с жизнью, с молодостью, с энергией и счастьем. Фильм о том, как некий миллиардер Якобсен, то есть он сам, решил напоследок устроить праздник, пир, концерт и фестиваль для всех своих друзей».

Особая оригинальность концепции этого грандиозного «оскаробастера» (где-то в рассказах Драгунского попадается это словечко) состоит в том, что все знаменитые и выдающиеся знакомые героя играют в нем самих себя, и только его самого — актер. Имя актера Дирк фон Зандов окружено плотной аурой ассоциаций для тех, кто знаком с миром кинематографа. Сразу же вспоминаются легендарные Дирк Богард и Макс фон Сюдов, и читательский мозг, добросовестно старающийся визуализировать героя, находится в не совсем удобном положении между двух стульев, потому что выглядят эти две звезды артхаусного экрана примерно противоположным образом.

Бергмановский любимец Макс фон Сюдов, в чьей фильмографии были и Христос, и дьявол, и Фрейд, создает солидный культурный бэкграунд, но постепенно сходит с дистанции в соревновании за визуальное место перед глазами читателя. Причиной упоминание одной из лучших театральных ролей Дирка фон Зандова — Густав Ашенбах в «Смерти в Венеции». С этого места немецкая фамилия Зандов ассоциируется прежде всего с сыплющимся из героя песком (скорее с психологическим «песком времени», утекающим сквозь пальцы, — физически-то он в свои 75 еще довольно крепок, строен и готов к куртуазным приключениям).

А внешне уже трудно представлять актера как-то иначе, чем как Дирка Богарда в роли понурого обреченного композитора из висконтиевской экранизации новеллы Томаса Манна. Примерно в аналогичном задумчивом и самоуглубленном состоянии забытый и обедневший актер уже много лет спустя после смерти богача мыкается по роскошному гранд-отелю, построенному его эксцентричным работодателем.

Книга-1 Кадр из фильма Лукино Висконти «Смерть в Венеции» Фото: kinopoisk.ru

К тому же кое-какие детали повествования недвусмысленно подталкивают к висконтиевским аллюзиям, вроде мальчика в матросском костюмчике, появляющегося ближе к финалу (забавный штрих: пока актер не повзрослел до роли Ашенбаха, он играл в той же постановке соблазнительного эфеба Тадзио).

Однако не стоит опасаться, что «Богач и его актер» так же тягуч и медитативен, как «Смерть в Венеции», — у Драгунского всё гораздо динамичнее. Обоим хорошо пожившим героям есть что вспомнить, и они по очереди окунаются в бодрящие флэшбеки, нет и многозначительных гомоэротических поползновений (разве что совсем комичные, несерьезные подмигивания). Впрочем, в таком предупреждении вряд ли нуждается читатель, давно знающий, что сквозной лирический герой автора — неистребимый и закоренелый женолюб.

Богач с актером в этом смысле высоко держат планку, тем более что и социальный статус миллиардера и кинозвезды располагает к успеху у противоположного пола. Хотя то, что принято называть «счастьем в личной жизни» в спокойном и основательном мещанском понимании, ни тому, ни другому не суждено. Актеру не попалась решительная женщина, которая взяла бы его в ежовые рукавицы, а у богача бурные амбивалентные отношения с сестрой-погодкой, окрашенные инцестуозным эротизмом. В одной из самых напряженных сцен романа между ними происходит символический секс с использованием фаллического парабеллума:

Автор цитаты «Он подошел к ней совсем близко, направив пистолет ей в грудь. Сигрид сидела молча, тяжело дыша. Халат ее распахнулся. Он придвинул пистолет еще ближе. Пистолет был на предохранителе, поэтому он не боялся. — Вот так, в упор! — Ханс увидел, как у нее затопорщились соски под рубашкой»

Фото: АСТ

Вообще, эта взбалмошная сестрица, ставшая позором семьи, — самый колоритный персонаж, несущий важную идеологическую нагрузку . Они с братом нередко пускаются в дискуссии о том, какой образ жизни предпочтительнее, нормальный добропорядочный, но ограниченный рамками приличий и обязанностей, или свободный богемно-маргинальный. Вывод напрашивается малоутешительный: и то и другое по большому счету скучно, хоть и в разном роде.

По идее «Богач и его актер» — сказка еще и о том, как артист умирает в своем персонаже, будучи вынужден слишком глубоко залезть в его шкуру и узнать о нем слишком много, взвалив на себя груду скелетов из чужого шкафа, в довесок к своим собственным. Драгунский использует другую метафору — богач поднялся на производстве солдатских ранцев повышенной комфортности, и каждый из героев тащит психологический «ранец» с драгоценным хламом жизненных впечатлений, многие из которых хорошо бы и выкинуть, да рука не поднимается.

Коварному Якобсену, как какому-то демоническому андерсеновскому троллю, было бы приятно думать, что он «присвоил» себе актера, продавшего свою душу за беспрецедентный гонорар и вынужденному подыгрывать нанимателю в его психологических экспериментах не только перед камерой. Душевный стриптиз богача в какой-то момент переходит в предложение по-пацански помериться членами в самом буквальном смысле.