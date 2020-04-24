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Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил о наличии достаточного количества времени для принятия решения о продлении режима самоизоляции. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 24 апреля.

«Вы знаете, что действует еще фактически неделю, действует этот режим», — напомнил представителям СМИ Песков.

Ранее в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках. В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о начале работы ее ведомства над списком рекомендаций.

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Режим самоизоляции

Апрель объявлен указом президента России Владимира Путина нерабочим месяцем. Для сохранения здоровья граждан и в целях борьбы с коронавирусом введен режим самоизоляции.

Без особой необходимости россияне временно не могут покидать жилища. Выходить из дома можно за покупками, в аптеку, выкинуть мусор и погулять с домашним питомцем на расстоянии 100 м от дома.

Калининградская область ослабит режим

С 29 апреля режим самоизоляции ослабят в Калининградской области. «Передвигаться можно будет без справок. С 29-го числа можно будет выходить на улицу, условно говоря, с ребенком», — пояснил губернатор области Антон Алиханов.

Дома должны будут оставаться те, кто находится под медицинским наблюдением, люди пенсионного возраста и те, у кого имеются хронические заболевания. Не рекомендуется гулять большими компаниями, а в общественных местах нужно носить медицинские маски.

С этого же числа возобновят работу непродовольственные магазины, а с 4 мая откроются парикмахерские и салоны красоты.

В стране на данный момент зарегистрировано 68 622 случая заражения коронавирусом, 615 человек умерли, 5568 выздоровели, сообщила «Газета.ру».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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