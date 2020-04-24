Минтранс для поддержки аэропортов предложил снизить ЕСН до 7,5%

Для поддержки аэропортов необходимо снизить единый социальный налог с 30 до 7,5% и субсидировать ставки по кредитам. Об этом говорится в документе, который 23 апреля направил глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих в правительство. С ним ознакомились «Известия».

«Мера позволит распространить господдержку на все предприятия отрасли и не потребует дополнительного администрирования со стороны регулирующих органов. Кроме того, будет стимулировать предприятия сохранять занятость персонала и не снижать заработные платы», — отмечается в документе.

Дитрих указывает, что в настоящий момент пассажиропоток российских аэропортов не превышает 4-5% в сравнении с показателями 2019 года. По его словам, одной из главных проблем в отрасли является ее высокая закредитованность. В связи с этим министр предлагает правительству субсидировать процентную ставку по кредитам до уровня 4%.

На фоне пандемии коронавируса многие страны, в том числе Россия, приостановили международное авиасообщение, при этом спрос на внутренние рейсы также снизился.

По данным Международной ассоциации аэропортов на 24 апреля, трафик в крупнейших аэропортах снизился на 96%.

По оценке экспертов, на восстановление авиаотрасли уйдет не менее трех лет. В начале апреля убытки авиакомпаний оценивались в более $250 млрд, что составляет примерно 30% годового дохода компаний.

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