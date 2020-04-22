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Минэкономразвития предложило продлить разрешительные сертификаты для авиации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минэкономразвития России внесло в правительство проект постановления, предусматривающего продление до 31 декабря 2020 года разрешительных сертификатов для авиации. С документом ознакомились «Известия».

В пояснительной записке отмечается, что послабления необходимы для снижения административной нагрузки на предпринимателей, которая вызвана пандемией коронавируса. Предполагается, что продлевать документы можно будет на срок в 90 дней до конца года.

В Минтрансе, комментируя предложения Минэкономразвития, заявили, что они «позволят осуществлять профессиональную деятельность в условиях режима повышенной готовности».

Кроме того, в Минэкономразвития предложили изменения для сферы недропользования. В числе прочего в России могут отказаться от предельных сроков подачи документов, необходимых для получения права пользования земными глубинами для разведки и добычи полезных ископаемых.

Министерство также выступает за продление аккредитации на клинические исследования препаратов для медицинских организаций, а также разрешений на ввоз и вывоз биоматериалов и лекарственных средств, необходимых для таких тестов.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 23 апреля.

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