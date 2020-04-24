Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле не допустили формального подхода в оказании помощи предприятиям

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Формальный подход в оказании помощи компаниям в условиях экономического кризиса недопустим, о чем неоднократно заявляли президент и премьер-министр России. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Больше малых: критерии для отнесения к МСП хотят расширить в два раза
Это увеличит число получателей антикризисной господдержки

Отвечая на вопрос, нужно ли отказывать в помощи предприятиям, у которых долг по налогам на 1 января составил несколько рублей, Песков ответил, что нет. В свою очередь, правительство должно контролировать механизм оказания помощи.

«В данном случае, конечно, правительство должно контролировать этот механизм. Если будут встречаться такие ситуации, они будут регулироваться в ручном режиме, — сказал он.

Ранее 23 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о компаниях, имеющих право на беспроцентные кредиты. Премьер отметил, что воспользоваться ими смогут и крупные компании из пострадавших от COVID-19 отраслей.

20 апреля Мишустин на совещании с вице-премьерами поручил оперативно запустить меры поддержки граждан и экономики. В первую очередь он призвал обеспечить финансовой помощью от государства предприятия, пострадавшие от коронавируса. В этой связи было предложено расширить программу выдачи льготных кредитов под выплату зарплат на предприятия среднего и крупного бизнеса. В рамках данной программы ВЭБ уже предоставляет гарантии и поручительства объемом до 100 млрд рублей.

15 апреля президент России в ходе обращения к гражданам страны перед совещанием с членами правительства анонсировал новые меры поддержки бизнеса. В частности, глава государства в качестве поддержки малого и среднего бизнеса предложил оказание безвозмездной помощи. Полученные деньги предприятия смогут потратить в том числе на выплату зарплат.

Ранее в пятницу стало известно, что за прошедшие сутки медики выявили 5849 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. Среди них 2957 человек — в Москве. Общее число заразившихся в стране достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли — 615.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин утвердил более 9 млрд рублей поддержки бизнесу по имущественным налогам
НДС и НДФЛ предложили отправить на «карантинные каникулы»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020