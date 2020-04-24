В Кремле не допустили формального подхода в оказании помощи предприятиям

Формальный подход в оказании помощи компаниям в условиях экономического кризиса недопустим, о чем неоднократно заявляли президент и премьер-министр России. Об этом 24 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, нужно ли отказывать в помощи предприятиям, у которых долг по налогам на 1 января составил несколько рублей, Песков ответил, что нет. В свою очередь, правительство должно контролировать механизм оказания помощи.

«В данном случае, конечно, правительство должно контролировать этот механизм. Если будут встречаться такие ситуации, они будут регулироваться в ручном режиме, — сказал он.

Ранее 23 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о компаниях, имеющих право на беспроцентные кредиты. Премьер отметил, что воспользоваться ими смогут и крупные компании из пострадавших от COVID-19 отраслей.

20 апреля Мишустин на совещании с вице-премьерами поручил оперативно запустить меры поддержки граждан и экономики. В первую очередь он призвал обеспечить финансовой помощью от государства предприятия, пострадавшие от коронавируса. В этой связи было предложено расширить программу выдачи льготных кредитов под выплату зарплат на предприятия среднего и крупного бизнеса. В рамках данной программы ВЭБ уже предоставляет гарантии и поручительства объемом до 100 млрд рублей.

15 апреля президент России в ходе обращения к гражданам страны перед совещанием с членами правительства анонсировал новые меры поддержки бизнеса. В частности, глава государства в качестве поддержки малого и среднего бизнеса предложил оказание безвозмездной помощи. Полученные деньги предприятия смогут потратить в том числе на выплату зарплат.

Ранее в пятницу стало известно, что за прошедшие сутки медики выявили 5849 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. Среди них 2957 человек — в Москве. Общее число заразившихся в стране достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли — 615.

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