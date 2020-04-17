НДС и НДФЛ предложили отправить на «карантинные каникулы»

В Агентстве стратегических инициатив (АСИ) призвали ввести налоговые каникулы для всех пострадавших из-за коронавируса отраслей. Отмену начислений и уплаты предложили распространить на доходы физических лиц (НДФЛ) и налоги на добавленную стоимость (НДС). Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Письмо с соответствующим предложением направлено бывшему премьер-министру, заместителю председателя Совета безопасности России и председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву.

В документе говорится о необходимости принять решение о распространении мер фискальной поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции на все субъекты малого и среднего предпринимательства и пострадавшие отрасли, пишет RT.

«В кратчайшие сроки необходимо проработать отмену начисления налогов по отдельным, наиболее пострадавшим от кризиса отраслям, так как по объективным причинам их деятельность не может осуществляться», — говорится в письме.

По словам председателя комитета по строительству «Деловой России» Владимира Кошелева, администрирование и контрольно-надзорная деятельность будут излишней мерой при экономическом кризисе.

«Я считаю, что просто необходимы налоговые каникулы: по абсолютно всем налогам надо дать отсрочку по обычному заявительному характеру в электронном виде как минимум на полгода. Это должно распространяться на все отрасли, так как нет тех, которые не пострадали», — отметил он.

Он считает, что только после выхода из режима самоизоляции, когда бизнес начнет получать выручку, необходимо принимать решение, какие налоги должны списаться, а какие — быть выплачены в последующие периоды.

По мнению главного аналитика финансовой компании «БКС Премьер» Антона Покатовича, без выплат по НДС и НДФЛ государственный бюджет лишится крупной суммы, сообщает телеканал «360».

«Но если говорить о первоначальных оценках, думаю, такие меры, введенные на полгода, могут обойтись в сумму порядка 300 млрд рублей. Но это, конечно, может быть очень консервативной оценкой», — подчеркнул он.

15 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству оценивать эффективность сделанных шагов в постоянно меняющихся условиях, обозначил новые меры поддержки для бизнеса и регионов, а также указал на неэффективность некоторых ранее принятых мер.

В качестве поддержки малого и среднего бизнеса глава государства предложил оказание безвозмездной помощи. Полученные деньги предприятия смогут потратить, в том числе на выплату зарплат.

Одной из самых пострадавших отраслей в условиях пандемии коронавируса, повлекшей к закрытия границ большинством стран, ― авиаотрасли ― Путин предложил оказать экстренную поддержку. Авиакомпаниям выделят более 23 млрд рублей.

За минувшие сутки в России зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего число заболевших в России составило 32 008 человек. За последние сутки выздоровело 286 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 17 апреля, всего в мире зарегистрировано 2,1 млн случаев заражения, скончалось более 146 тыс. человек.

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