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Песков рассказал о работе с губернаторами проблемных по коронавирусу регионов

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Работа с губернаторами проблемных по коронавирусу регионов ведется в ежедневном режиме. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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На вопрос журналистов, почему в разговорах с главой государства участвуют главы благополучных регионов и планируется ли встреча с главами субъектов, где есть проблемы, Песков ответил, что их отсутствие в телеконференциях не означает отсутствие работы с ними.

«Во многих регионах трудности с вводом мощностей во многом связаны с объективными причинами. В данном случае руководство регионов сотрудничает с федеральным центром, пытается решить эти ситуации», — заявил кремлевский спикер.

Задачи для губернаторов меняются в зависимости от ситуации, отметил Песков.

«Нужно варьировать тактику и стратегию. Чем, собственно, и занимается штаб», — подчеркнул он.

22 апреля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что регионы медленно осваивают средства, выделенные на оснащение медицинских учреждений. При этом глава Минпромторга Денис Мантуров раскритиковал власти таких субъектов, как Амурская область, республики Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.

Всего в России по состоянию на 24 апреля отмечены 68 622 случая коронавируса , выздоровели 5568 человек, умерли 615 пациентов.

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